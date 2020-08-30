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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о повышении минимальной заработной платы до 5 тысяч грн.

Об этом сообщили в Офисе президента.

Документ предусматривает увеличение минимальной заработной платы и установления ее с 1 сентября 2020 года на уровне 5 тысяч грн в месяц.

«Это те шаги, которые мы можем сделать в направлении достойного уровня жизни украинцев. С повышением минимальной заработной платы вырастут и доходы работников бюджетной сферы: учителей, воспитателей, соцработников, поскольку их должностные оклады рассчитываются по единой тарифной сетке, а также медиков», — пояснил Зеленский.

Напомним, что закон о повышении минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен был принят 25 августа на внеочередном заседании Верховной Рады.
ForUm

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