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Пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт обнародовала его новое фото с автоматом.

Об этом сообщается на телеграм-канале TUT.by.

«Пресс-секретарь Лукашенко на вопрос о местонахождении президента прислала РИА Новости его фото с автоматом на фоне Дворца Независимости», - говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба президента Беларуси сообщила, что 30 августа в ходе телефонного разговора с Лукашенко и президент РФ Владимир Путин договорились о личной встрече в ближайшее время в Москве.  

23 августа белорусские СМИ распространили видео, как президент Лукашенко, в бронежилете и с автоматом, прилетел на вертолете во Дворец Независимости в Минске в сопровождении 15-летнего сына Николая, также вооруженного автоматом Калашникова.

В Беларуси продолжаются протесты против фальсификации результатов прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, руководящий страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.

Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 7 тысяч человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек. Белорусские правозащитники сообщили о не менее пяти погибших во время протестов.

Евросоюз не признал результаты президентских выборов в Беларуси и решил ввести персональные целевые санкции против белорусских чиновников, причастных к насилию и фальсификациям.
ForUm

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