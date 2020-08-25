В Координационном совете белорусской оппозиции призвали правоохранительные органы страны отреагировать на передачу боевого огнестрельного оружия несовершеннолетнему сыну президента Александра Лукашенко Николаю.

Об этом в понедельник на пресс-конференции в Минске сообщила член президиума Координационного совета Мария Колесникова, передает Укринформ.

«Факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему (сыну Лукашенко, – ред.) требует проверки и реакции компетентных органов, и мы просим обратить на это внимание», - сказала она.

Накануне белорусские СМИ распространили видео, как президент Александр Лукашенко прилетел на вертолете во Дворец независимости в Минске в сопровождении 15-летнего сына Николая, как и отец, вооруженного автоматом Калашникова.

В воскресенье, 23 августа, в Минске проходила массовая акция Марш новой Беларуси. Количество участников демонстрации в центре города, по разным данным, оценивается в 100 - 300 тысяч человек.

В Беларуси третью неделю продолжаются протесты против фальсификации результатов прошедших 9 августа президентских выборов, на которых, по официальным данным, Александр Лукашенко, руководящий страной с 1994 года, набрал 80,1% голосов избирателей, оппозиционный кандидат Светлана Тихановская - 10,1%.

Силовики жестоко разгоняли протестующих, применяя резиновые пули, светошумовые гранаты и водометы. С начала протестов были задержаны более 6,7 тыс. человек. В больницу попали по меньшей мере 250 человек. Белорусские правозащитники сообщили о по меньшей мере пяти погибших во время протестов.