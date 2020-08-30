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В воскресенье в Минске и других белорусских городах начались акции протеста, которые назвали маршем мира и независимости.

По данным СМИ, в центре столицы задержали уже несколько десятков человек. В числе задержанных есть журналисты.

На многочисленных видео видно, что протестующие пытаются не позволить задерживать своих, поэтому возникают стычки.

Как передает Радыё Свабода, на проспект Независимости вышли тысячи людей с флагами, они перемещаются к центру и скандируют Жыве Беларусь!

Напомним, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Он занимает эту должность с 1994 года.
ForUm

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