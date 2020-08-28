Прокуратура просит приговорить председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского областного совета Алексея Левина к 12 годам лишения свободы за убийство Екатерины Гандзюк.

Об этом говорится в обвинительном акте, который в пятницу зачитал представитель государственного обвинения по делу Андрей Синюк в Днепровском райсуде столицы, передает Укринформ.

«Прошу назначить окончательное наказание в виде 12 лет лишения свободы», - заявил прокурор.

Мангера и Левина обвиняют в «организации совершения умышленного тяжкого телесного повреждения, опасного для жизни в момент причинения, способом особого мучения для запугивания потерпевшего по заказу, повлекшее смерть потерпевшего».

В частности, им инкриминируют нарушения, предусмотренные ч.3. ст. 27 (тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть), ч.2 ст.28 (совершение преступления группой лиц по предварительному сговору) и ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

В то же время оба обвиняемых заявили в суде, что не признают своей вины в убийстве Екатерины Гандзюк.

Как сообщалось, 28 июля прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера и экс-помощника депутата Херсонского облсовета Алексея Левина за организацию нападения на Гандзюк.

Сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

24 января в Болгарии правоохранители задержали Алексея Москаленко (Левина).