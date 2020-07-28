Прокуроры Офиса генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении председателя Владислава Мангера и бывшего помощника депутата Херсонского областного совета по факту заказа и организации нападения на Екатерину Гандзюк 31 июля 2018. Об этом сообщила пресс-служба ОГП.

Досудебным расследованием установлено, что председатель Херсонского областного совета и экстрадированный в Украину из Болгарии гражданин Алексей Москаленко (Левин) организовали совершение по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, имеющее характер особого мучения и повлекло смерть потерпевшей Гандзюк (ч. 3 ст. 27, ч . 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Сейчас оба находятся под стражей: срок меры пресечения председателя облсовета продлен до 11 сентября 2020 года, а другого подозреваемого – до 24 августа 2020 года.

Ранее судом признаны виновными и приговорены к лишению свободы пятеро непосредственных исполнителей нападения на Гандзюк.

Сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

6 июня 2019 Покровский районный суд Днепропетровской области вынесен приговор непосредственном организатору преступления Сергею Торбину и соучастникам – Никите Грабчуку, Владимиру Васяновичу, Вячеславу Вишневскому и Виктору Горбунову. Им назначено наказание от трех до шести с половиной лет в соответствии с утвержденной сделкой о признании виновности между прокурором и обвиняемыми. Приговор вступил в законную силу.

24 января в Болгарии правоохранители задержали Алексея Москаленко (Левина).