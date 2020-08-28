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Президент Владимир Зеленский прокомментировал вчерашнее нападение на автобус в Харьковской области

«Спасибо полиции за быстрый результат с задержанием подозреваемых в стрельбе на Харьковщине, где группа вооруженных молодых людей совершила нападение на автобус. Такая эффективность должна стать нормой», – написал он в Telegram.

Президент подчеркнул, что общество должно вспомнить, что в государстве есть полиция и есть Закон. «А гражданин - получить ощущение защищенности. Ни принадлежность к определенным политическим силам, ни приверженность к различным идеологиям, вероисповеданиям, взглядам, если это не запрещено законодательством, не должны быть оправданием преступлений. Во-вторых, именно безнаказанность порождает вседозволенность, а значит, расследование по таким делам должно происходить как можно быстрее, а суды должны принимать решения, руководствуясь исключительно буквой закона, а не политической конъюнктурой», – отметил Зеленский.

«Мы десятилетиями слушали лозунг «Закон - один для всех». Но видим, к чему приводят пустые обещания! Множество правоохранительных органов сосредоточили внимание на экономических и коррупционных преступлениях, борьба с которыми, конечно, важна, но мы не должны допустить возвращения к «лихим 90-м» с дерзкими разборками на улицах. Поэтому громкие слова должны наконец превращаться в результат, а виновные - получать реальное наказание», – подытожил он.

Напомним, 27 августа вблизи города Люботин Харьковского района на автодороге неизвестные автомобилем «Мицубиси» заблокировали движение микроавтобуса «Мерседес», в котором находились представители организации нардепа Ильи Кивы «Патриоты – За жизнь». После этого из автомобиля «Мицубиси» вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле.

Информация по факту происшествия была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Позже правоохранители задержали 14 нападавших.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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