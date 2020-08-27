Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что на трассе Киев-Харьков вблизи Люботина Харьковской области расстреляли автобус с активистами его организации «Патриоты – За жизнь». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«На трассе Киев-Харьков из автоматического оружия Азовом и Нацкорпусом расстрелян автобус с людьми. На нем передвигались члены нашего общественного движения «Патриоты - За Жизнь», – написал он.

Изначально он сообщил, что есть погибшие, но позже уточнил, что есть тяжелораненый.

В то же время пресс-секретарь полиции Харьковщины Елена Баранник подтвердила факт обстрела, сообщает hromadske.

По ее словам, погибших нет, однако есть раненые. Их количество сейчас выясняют.

«Пока не могу сказать, стреляли в автобус или люди вышли, — и это произошло на улице. Местная полиция уже на месте, выясняют детали», — добавила она.