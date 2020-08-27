также в разделеПроисшествия
Полиция: В результате обстрела автобуса на Харьковщине ранены 2 человека 24
В Чернигове в туалете McDonald's изнасиловали школьницу 37
В ВСУ – стремительный рост случаев COVID-19 19
ООС: Боевики нарушили «тишину» у Марьинки 25
В Украине – 1974 случая COVID-19 за сутки, умерли 49 человек 21
Штаб: Мину, на которой подорвались бойцы ООС, сбросили с беспилотника 23
В Полтаве студент-иностранец украл авто с двумя детьми 19
На Донбассе на взрывном устройстве подорвались двое военных 23
В зоне ООС трагически погиб военный 25
«Взрыв» в Десне будут расследовать как «убийство» 51
ООС: Боевики сбросили боеприпас на украинские позиции 52
В Украине – 1658 новых случаев COVID-19 за сутки 148
Взрыв в общежитии на «Десне» унес жизнь военного, три человека ранены 44
За минувшие сутки оккупанты трижды нарушили перемирие 10
В Одессе произошло двойное ДТП 32
В Карпатах заблудились 15 туристов 13
В Николаевской области фура столкнулась с легковушкой 286
В Украине могут пересмотреть критерии госпитализации больных COVID-19 29

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что на трассе Киев-Харьков вблизи Люботина Харьковской области расстреляли автобус с активистами его организации «Патриоты – За жизнь». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«На трассе Киев-Харьков из автоматического оружия Азовом и Нацкорпусом расстрелян автобус с людьми. На нем передвигались члены нашего общественного движения «Патриоты - За Жизнь», – написал он.

Изначально он сообщил, что есть погибшие, но позже уточнил, что есть тяжелораненый.

В то же время пресс-секретарь полиции Харьковщины Елена Баранник подтвердила факт обстрела, сообщает hromadske.

По ее словам, погибших нет, однако есть раненые. Их количество сейчас выясняют.

«Пока не могу сказать, стреляли в автобус или люди вышли, — и это произошло на улице. Местная полиция уже на месте, выясняют детали», — добавила она.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2186 грн.
31
Теги