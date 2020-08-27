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Полиция задержала группу лиц, которые напали на автобус с членами организации народного депутата Ильи Кивы в Харьковской области. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

«В результате четких и слаженных действий сотрудников полиции Харьковской области группа нападвших только что задержана в Красноградском районе Харьковской области», – написал он.

«Политическим партиям, и вообще кому бы то ни было, Конституцией Украины, запрещено иметь любые силовые фомирования. Право на законное применение силы есть только у государства.  Национальная полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации от какой бы политической силы они не исходили - правых, левых, красных или голубых. Все лица, виновные в применении насилия, будут задержаны и привлечены к уголовной ответственности», – подчеркнул Геращенко.

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков в Twitter сообщил, что в результате инцидента никто не погиб.

«Каждого из участвующих в этих провокациях ждет жесткая реакция. Политиканам: посеявший насилие - получит по лбу от Державы, без политики», – написал он.

Напомним, народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что на трассе Киев-Харьков вблизи Люботина Харьковской области расстреляли автобус с активистами его организации «Патриоты – За жизнь». 

По данным полиции, два человека получили ранения и доставлены в больницу.
ForUm

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