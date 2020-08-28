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Полиция открыла еще одно уголовное производство по факту стрельбы на трассе Харьков-Киев в Харьковской области, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Действия злоумышленников квалифицированы по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

Также в полиции отметили, что в результате происшествия четыре человека доставлены в больницу. Один из пострадавших получил сотрясение мозга, другие - различные ранения от резиновых пуль.

Напомним, 27 августа вблизи города Люботин Харьковского района на автодороге неизвестные автомобилем «Мицубиси» заблокировали движение микроавтобуса «Мерседес», в котором находились представители организации нардепа Ильи Кивы «Патриоты – За жизнь». После этого из автомобиля «Мицубиси» вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле.

Информация по факту происшествия была внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 

Позже правоохранители задержали 14 нападавших.
ForUm

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