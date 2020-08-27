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Россияне, которых задержали в Минске и представили как бойцов ЧВК, были обманом привезены туда якобы для легальной работы в третьей стране, это была спецоперация украинских спецслужб совместно со спецслужбами США, заявил телеканалу «Россия 1» президент Владимир Путин.

«Их просто заманили туда, перетащили через границу по поддельным документам», сказал он, отметив, что российские пограничники их не выпускали, передает Интерфакс.

В результате их задержали и представили как возможную «ударную силу», которая могла бы использоваться для дестабилизации ситуации перед выборами, добавил президент. Это же, «абсолютно не соответствовало действительности».

По его словам, задержанных «втемную использовали, чтобы переместить на территорию Беларуси, поставив перед ними совершенно легальные цели».

«Они должны были, как им сказали, выехать в третьи страны, в Латинскую Америку, На Ближний Восток для абсолютно легальной работы», - подчеркнул он.

Напомним, 14 августа стало известно, что Беларусь передала Российской Федерации 32 боевиков «Вагнера», задержанных 29 июля.

В Службе безопасности Украины заявили, что данные об участии СБУ в так называемой «вагнеровской спецоперации» являются обычным фейком, первоисточником которого больше недели назад было именно российское издание.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МО) Кирилл Буданов заявляет, что поездка боевиков частной военной компании Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб
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