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Затонувший у Одессы танкер Delfi поставили на киль.

Кабинет Министров продлит адаптивный карантин в Украине до 1 ноября 2020 года. По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 26 августа в Украине зафиксировано 1670 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Украина до конца сентября закрывает границы для иностранцев, но для некоторых категорий иностранных граждан въезд будет возможен. При этом с полуночи 29 августа прекращается действие распоряжения Кабинета Министров о приостановке работы пунктов пропуска на админгранице с оккупированным Крымом.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру выведения с рынка банка «Аркада». Национальная полиция расследует уголовное производство по финансовым махинациям с 9 миллиардами гривен, собранных через фонд банка.

Президент Владимир Зеленский уверен, что Украина вернет Крым, и завершить войну на Донбассе удастся уже в этом году.

Кабмин назначил Владимира Жмака главой правления «Укрзализныци».

Национальная полиция задержала жителя Луганской области, которого подозревают в поджоге автомобиля, которым пользовались журналисты программы «Схемы». Позже глава МВД Арсен Аваков уточнил, что задержаны двое подозреваемых (второй – киевлянин), еще двое установлены и объявлены в розыск.

 

Встреча советников лидеров государств - участников нормандского формата может состояться в начале сентября, заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
ForUm

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