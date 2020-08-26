Проведение второй встречи лидеров нормандской четверки будет указывать на большие шансы закончить войну на Донбассе. Об этом интервью телеканалу Euronews заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Он отметил, что договоренности, достигнутые лидерами государств - участников нормандского формата на последней встрече в Париже в конце 2019 года, выполняются, хотя и не так быстро, как хотелось бы.

Глава государства отметил, что уже введен и соблюдается режим тишины на Донбассе, также достигнуты договоренности об участках разведения и 20 участков разминирования.

«Вторая встреча в нормандском формате говорит о том, что у нас большой шанс закончить войну», - заявил Зеленский.

Президент Украины выразил надежду, что завершить войну удастся уже в этом году.

«Если сравнивать нашу команду и прошлую - так, как я хочу, никто не хотел. Таких темпов и так давить на этот вопрос - никто такого не делал, и все это видят. И я говорю не только об украинцах - все наши иностранные партнеры это видят. Я знаю, что быстрее меня никто это не закончит», - отметил он.

Глава государства подчеркнул, что не существует другого реального действенного плана по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины, который поддерживали бы все четыре стороны нормандского переговорного формата. Поэтому он хочет и дальше двигаться по этому пути до конца войны на Донбассе.

«Если он (переговорный формат. - Ред.) не будет работать, тогда уже будем думать о другом плане», - рассказал президент.

Зеленский сообщил, что имеет прямой диалог с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в необходимые для этого моменты. Например, такой разговор состоялся перед введением режима тишины. Его соблюдение в течение месяца демонстрирует результативность этого диалога.

«Я не боюсь прямого диалога с президентом Российской Федерации. Я считаю, что это правильно. Если есть такая возможность - говорить, и эти разговоры будут продвигать нас вперед в вопросе войны, надо делать. Не будем говорить - не будет результата. Я уже это точно понимаю. Не будет диалога, не станем звонить, когда это нужно, - мирного результата не будет», - резюмировал глава государства.

Напомним, встреча советников лидеров государств - участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, перенесена в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна.