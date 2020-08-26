С полуночи 29 августа прекращается действие распоряжения Кабинета Министров о приостановке работы пунктов пропуска на админгранице с оккупированным Крымом, сообщает представительство президента Украины в Крыму.

«Согласно решению Кабинета Министров Украины от 26 августа 2020, начиная с 00:00 29 августа (суббота) прекращает действие распоряжение №979 «О временном прекращении работы контрольных пунктов въезда на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым и г. Севастополя и выезда из нее, направленное на предотвращение распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2» от 8 августа 2020 года», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что детали по процедуре пересечения КПВВ будут предоставлены позже. Полный текст решения правительства будет опубликован 27 августа.

Напомним, с 9 августа админграница Украины с Крымом была закрыта согласно решению Кабмина в связи с эпидемией COVID-19.