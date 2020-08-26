Украина закрывает до конца сентября границы для иностранцев, но для некоторых категорий иностранных граждан въезд будет возможен.
Об этом Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал на заседании правительства в среду, сообщает Укринформ.
«Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы до конца сентября, почти до конца сентября, закрыть границы для въезда иностранных граждан. Конечно, кроме тех иностранцев, которые имеют вид на жительство в Украине», - отметил Шмыгаль.
По его словам, ограничения также не будет действовать для иностранцев-членов международных и гуманитарных миссий.
КМУ неоднократно призывал всех паломников, которые планируют принять участие в нынешних праздничных мероприятиях по случаю Рош га-Шана в Украине, воздержаться от посещения города Умань из-за угрожающей эпидемической ситуации.
«Мы, к сожалению, вынуждены будем принять решение о запрете таких массовых мероприятий в городе Умань. Это наша ответственность, и мы не должны создавать дополнительные огромные риски для украинцев, и не только для них, но и для граждан других государств», - сказал Шмыгаль.
Напомним, 26 августа Кабинет Министров продлил адаптивный карантин в Украине до 1 ноября 2020 года.
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