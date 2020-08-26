Встреча советников лидеров государств - участников нормандского формата может состояться в начале сентября. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства

«Насколько мне известно, там срочная командировка у советника президента Французской Республики Эммануэля Макрона - Бонна, поэтому договорились все советники о несущественном измененим даты - на несколько дней», - сказал президент Украины Владимир Зеленский во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Днепропетровскую область.

Руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак добавил, что сейчас обсуждается дата встречи в первых числах сентября.

«Господин Бонн позвонил мне несколько дней назад и попросил перенести в связи с командировкой. Сегодня обсуждаются даты - это первые числа сентября. Я думаю, что до 10 сентября эта встреча состоится», - пояснил Ермак.

Напомним, встреча советников лидеров государств - участников нормандского формата, которая должна была состояться 28 августа в Париже, перенесена в связи с командировкой советника президента Франции Эммануэля Бонна.