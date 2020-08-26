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Кабмин назначил Владимира Жмака главой правления «Укрзализныци».

Такое решение было принято на заседании правительства 26 августа, передает Экономическая правда.

«Среди кадровых вопросов сегодняшнего заседания правительства - назначение руководителя «Укрзализныци», который был выбран через открытый конкурс наблюдательным советом. В конкурсе победил Владимир Жмак. Он проходил абсолютно все собеседования, это был открытый конкурс», - заявил премьер Денис Шмыгаль.

Владимир Жмак – член наблюдательного совета аэропорта «Борисполь». В 2015-2016 годах работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Михаила Саакашвили. До этого он занимал руководящие должности в группе ТНК-BP, которая входила в список десяти крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти.

Также был советником президента «Киевстара» - отвечал за развитие новых направлений бизнеса. В течение семи лет он входил в наблюдательный совет этой компании, два года был членом совета Европейской бизнес-ассоциации.

В апреле набсовет «Укрзализныци» продолжил процедуру отбора главы правления компании на период ограничительных мероприятий в связи с коронавирусом.

Кабмин на заседании 15 апреля уволил Желько Марчека с должности и.о. председателя правления «Укрзализныци» и исключил его из состава членов правления, новым временным руководителем компании назначили Ивана Юрика.
ForUm

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