Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру выведения с рынка банка «Аркада», сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

«Со дня введения временной администрации фонд приобрел все полномочия органов управления и органов контроля банка и начал осуществлять меры по обеспечению сохранности активов банка, предотвращения потери имущества, защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка», - отметили в фонде.

Отмечается, что во время действия временной администрации будет разработан план урегулирования и определен наиболее эффективный способ вывода банка с рынка. Конкурс на привлечение инвестора будет объявлен в ближайшее время на веб-сайте Фонда.

Напомним, 25 августа правление Национального банка Украины приняло решение об отнесении АО АКБ «Аркада» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня.