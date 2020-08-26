В рамках нормандского переговорного процесса Россия не хочет обсуждать вопрос деоккупации Автономной Республики Крым, а за шесть лет не создано ни одной эффективной переговорного площадки, которая способствовала бы возвращению полуострова под украинский контроль, но действующая украинская власть будет работать над тем, чтобы это изменить. Об этом интервью телеканалу Euronews заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Он отметил, что с Крымом ситуация сложнее, чем с Донбассом. И добавил, что поднял «крымский вопрос» на переговорах в нормандском формате, но Россия отказалась его обсуждать.

«Но Крым - наша территория, мы его вернем», - сказал президент.

«Я говорю откровенно, что мощной площадки, на которой поднимался бы этот вопрос, я считаю, пока нет. Я считаю, что шесть лет такой площадки не существовало в природе. Кроме санкций, за которые я благодарен нашим партнерам и которые мы с ними проговариваем, и они продолжаются. Нам помогает не только Европа - помогают США и другие страны. Больше ничего я не вижу. Собираюсь ли я еще что-то делать? Да», - заявил он.

В то же время Зеленский отметил, что для него деоккупация Крыму является таким же приоритетом, как и возвращение Донбасса.

«Я не знаю разницы между этими вопросами. Единственное, что в ситуации на востоке - там гибнут люди, поэтому именно в этом, человеческом факторе, для меня лично это (вопрос восстановления мира в Донбассе. - Ред.) - на первом месте. Но на том же уровне, так как обе территории - наши и должны вернуться», - отметил Зеленский.

Кроме того, по мнению президента Украины, те, кто допустил легкую сдачу Крымского полуострова под оккупацию, должны понести ответственность.

«Отдавать Крым нельзя. Это большая проблема. Но сегодня мы уже не можем говорить и кусать локти по поводу того, как это произошло. Я уверен, что за это когда-нибудь все будут отвечать. Многие в этом участвовали», - подчеркнул глава государства.