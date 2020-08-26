также в разделеОбщество
Кабмин открывает пункты пропуска на админгранице с Крымом 11
Троллейбусы в Черновцах остановили работу, говорят – по требованию полиции 5
В Украине повысили зарплаты бюджетникам 17
Украина до конца сентября закрыла границы для иностранцев 23
По подозрению в поджоге авто «Схем» задержали 2 человек, еще 2 – в розыске 13
В Одессе подняли затонувший танкер Delfi 94
СБУ ликвидировала сеть сепаратистских интернет-агитаторов 17
Полиция нагрянула с обысками в Николаевский горсовет 12
Сакварелидзе две недели пролежал в реанимации с коронавирусом 17
НАБУ готовит очередные обыски у судей Окружного админсуда - там готовы и ждут 12
Аваков: Задержан подозреваемый в поджоге авто «Схем» 30
В Украине зафиксировано 1670 новых случаев COVID-19 26
Вчера оккупанты 1 раз нарушили перемирие 20
Арахамия: Нет никаких шансов рассматривать в ВР вопрос о поставках воды в Крым 19
Президент сменил командующего Сил специальных операций 51
25 августа. Картина дня 26
Разумков выступил против всеобщего тестирования нардепов на COVID-19 21
Дело Шеремета будет рассматривать суд присяжных 25

Кабинет Министров продлит адаптивный карантин в Украине до 1 ноября 2020 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 26 августа, передает Украинская правда.

«Увеличение заболеваемости в последние недели заставляет нас действовать более решительно. Сегодня на заседании мы рассмотрим вопрос о продлении карантина на 2 месяца. Ограничение и зонирование территорий по цветам действовать как минимум до 1 ноября. До 31.10 мы продлим карантин», - сказал он.

Напомним, общее количество лиц, заболевших коронавирусной инфекцией в Украине с начала пандемии, превысило 108 тысяч. Наиболее пострадавшие сегодня области - Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

105