Кабинет Министров продлит адаптивный карантин в Украине до 1 ноября 2020 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 26 августа, передает Украинская правда.

«Увеличение заболеваемости в последние недели заставляет нас действовать более решительно. Сегодня на заседании мы рассмотрим вопрос о продлении карантина на 2 месяца. Ограничение и зонирование территорий по цветам действовать как минимум до 1 ноября. До 31.10 мы продлим карантин», - сказал он.

Напомним, общее количество лиц, заболевших коронавирусной инфекцией в Украине с начала пандемии, превысило 108 тысяч. Наиболее пострадавшие сегодня области - Черновицкая, Ивано-Франковская, Харьковская и Тернопольская.