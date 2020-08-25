Создание Координационного совета оппозиции в Беларуси является неконституционным. Об этом заявил председатель Конституционного суда РБ Петр Миклашевич, передает БЕЛТА.

«Конституция не предусматривает возможности создания общественных органов и организаций, правомочных пересматривать итоги президентских выборов. Поэтому создание Координационного совета, который определил своей целью пересмотр выборов президента Беларуси не в порядке, определенном Конституцией и избирательным законодательством, является неконституционным. Конституционный суд обращает внимание, что всем гражданам, субъектам общественно-политических отношений необходимо соблюдать режим конституционной законности. Это даст возможность эффективно противодействовать любым попыткам дестабилизировать ситуацию в стране, негативно повлиять на стабильность и суверенитет государства, мир и согласие в нашем обществе», - сказал Петр Миклашевич.

Председатель КС отметил, что Конституция - это особый общественный договор, который определяет устройство общества и государства, системы госвласти, порядок ее формирования, взаимодействия личности, общества и государства.

«Белорусский народ является единственным источником государственной власти и правомочен в формах и пределах, определенных Конституцией, принимать участие в формировании государственной власти. На прошедших выборах 9 августа белорусский народ выразил свое волеизъявление и избрал президентом Беларуси Александра Лукашенко. Демократичность и легитимность выборов президента подтверждается соблюдением принципов и норм Конституции в избирательном процессе. Граждане являются активными участниками конституционных правоотношений, носителями конституционных прав и свобод. Однако они должны руководствоваться соответственно положениями Конституции, реализуя свои конституционные права и свободы», - добавил Миклашевич.

Председатель КС подчеркнул: «На конституционном уровне и в соответствии с избирательным законодательством определены два органа, которые правомочны рассматривать вопросы, связанные с оспариванием итогов выборов, признанием их недействительными и разрешать другие споры в избирательном процессе. Это Центральная избирательная комиссия и Верховный суд».

Напомним, 19 августа на своем первом заседании президиум Координационного совета оппозиции Беларуси принял резолюцию с основными требованиями к властям, среди них - проведение новых выборов.

Генеральная прокуратура Беларуси 20 августа сообщила о возбуждении уголовного дела по статье о захвате власти из-за создания координационного совета оппозиции.

Александр Лукашенко еще до первого заседания Координационного совета назвал его членов «нацистами и прикорытниками» и обвинил их в попытке захвата власти в стране.