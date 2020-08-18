Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что создание оппозицией координационного совета - это попытка захвата власти, и пригрозил «адекватными мерами».

«Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало - передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», - заявил Лукашенко во вторник на совещании с членами Совбеза, передает Интерфакс.

Таким образом он прокомментировал создание Координационного совета оппозиции. Белорусский лидер также пригрозил членам координационного совета «адекватными мерами». «Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, что мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы», - сказал Лукашенко.

При этом он назвал членов оппозиционного совета «прикорытниками» и «нацистами». «Из бывших «прикорытников», как они их называют. Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список», - заявил он.

Кроме того, по его мнению, протестующие в стране пытаются «убаюкать власть». «Новый элемент - это попытка убаюкать власть, и особенно силовые структуры: «мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния». Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит», - отметил Лукашенко.

Ранее стало известно, что белорусский совет оппозиции планирует провести свое первое заседание во вторник, 18 августа, после чего даст пресс-конференцию. Как заявила Мария Колесникова, бывшая глава избирательного штаба банкира Виктора Бабарико и соратница Светланы Тихановской, на первом заседании определится структура совета, принципы его работы и будут сформулированы требования к власти.

Совет был создан для трансфера власти после президентских выборов в Белоруссии, которые оппозиция не признала. В минувший понедельник, 17 августа, стало известно, что войти в совет захотели многие общественные деятели и эксперты, в том числе писатель Светлана Алексиевич, правозащитник, председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий, Колесникова, художник Владимир Цеслер, экономист Сергей Чалый.

Тихановская предложила провести трансфер власти, чтобы организовать новые справедливые выборы. Она на это время выразила готовность стать лидером нации.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Силовики жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.