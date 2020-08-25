Представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль пока не видит повода для начала уголовного расследования обстоятельств возможного отравления Алексея Навального.

По словам Пескова, как их передают российские информагентства, сначала необходимо установить вещество, из-за действия которого Навальный оказался в коме. «Нужен повод для расследования. Пока мы констатируем пребывания пациента в коме», - сказал он, передает Радио Свобода.

Песков добавил, что повод для расследования появится, когда будет установлено вещество и будет подтверждено, что Навальный отравлен.

Говоря об обвинениях в том, что на Навального могло быть совершено покушение, Песков заявил: «Это пустой шум».

Он также прокомментировал заявление берлинской клиники «Шарите» о том, что у Навального диагностировано отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По мнению Пескова, немецкие врачи не сказали ничего нового по сравнению с тем, что выяснили врачи в Омске.

С требованиями провести независимое и открытое расследование обстоятельств возможного отравления Навального ранее выступили канцлер Германии Ангела Меркель, министр иностранных дел Германии Гайко Маас и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель.

24 августа в немецкой клинике «Шарите» подтвердили, что российского оппозиционного политика Алексея Навального отравили веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. По словам врачей, Навальный до сих пор находится в состоянии искусственной комы, но серьезной опасности для его жизни нет.

20 августа Навальный летел из Томска в Москву. В полете ему стало плохо, и он потерял сознание. Экипаж экстренно посадил самолет в Омске. Навального отправили в реанимацию местной больницы и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

22 августа спецсамолет из Германии доставил оппозиционера в Берлин. Соратник Навального Леонид Волков сообщил, что перелет оплатил бизнесмен и филантроп Борис Зимин и фонд его семьи.

Германия в пятницу утром направила специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин. Однако врачи Омской больницы скорой медицинской помощи, в которой находится оппозиционер, считают, что перевозить его в другую клинику нельзя из-за нестабильного состояния.

Омские врачи сначала не комментировали возможных причин состояния Навального, а потом начали прямо отрицать версию его соратников об отравлении.