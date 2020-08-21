Основным диагнозом российского оппозиционера Алексея Навального является нарушение обмена веществ, заявил главврач омской Больницы скорой помощи №1 Александр Мураховский.

«На сегодняшний день у нас есть рабочие диагнозы. Основной - это нарушение углеводного баланса, то есть нарушение обмена веществ», - сказал главврач, передает Интерфакс.

Следов оксибутиратов и барбитуратов в его организме исследование не обнаружило. Исследование продолжается, продолжил он.

Химический компонент, который нашли на коже и одежде политика, это оказался образцом промышленной химии от пластикового стаканчика.

«Что говорилось о химическом компоненте. Были взяты пробы с поверхности кожи, одежды, ногтей. Это - обычная промышленная химия, которая используется в пластиковом стаканчике. Он найден не в крови, а на поверхности человека и одежды», - сказал Мураховский.

«Состояние Навального расценивается, как нестабильно тяжелое. При взлете и посадке нестабильность может увеличиться в виде гемодинамических нарушений (нарушение кровотока - ИФ), так и судорожного синдрома. Поэтому консилиум принял решение, что рисковать нельзя. Хотя общее состояние незначительно улучшилось», - цитирует омский Минздрав.

Ранее в пятницу директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, находящийся в Омской больнице, куда госпитализирован Навальный, сообщил журналистам о том, что полиция якобы обнаружила некое смертельное вещество, опасное не только для самого оппозиционера, но и для окружающих.

20 августа Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Омск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.

Оппозиционера госпитализировали с признаками отравления.

Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что политик находится в коме.

Германия в пятницу утром направила специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин. Однако врачи Омской больницы скорой медицинской помощи, в которой находится оппозиционер, считают, что перевозить его в другую клинику нельзя из-за нестабильного состояния.