В воскресенье, 23 августа, Министерство обороны Беларуси заявило, что может привлечь армию для разгона демонстрантов. Кроме этого, полиция страны также готовится к разгону протестующих.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

Как отмечается, армия возьмет под охрану памятники и мемориалы, возле которых должны собираться участники акций протеста.

«Мы не можем смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей - сегодня организуются акции в этих священных местах. Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу охрану», - говорится в сообщении.

Демонстрантов предупредили, что в случае "нарушения спокойствия и порядка» они будут иметь дело с армией.

«Категорически предупреждаем: в случае нарушения порядка и спокойствия в этих местах - вы будете иметь дело уже не с милицей, а с армией", - говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Силовики жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

С 14 августа на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.