В Партизанском районе Минска нашли мертвым еще одного демонстранта, который ранее считался пропавшим без вести. Никиту Кривцова обнаружили мертвым в лесопарке, на нем были следы избиения.

Об этом сообщает информационный портал NEXTA.

Отмечается, что его тело нашли в петле. Никита Кривцов пропал после протестов 12 августа.

Жена Кривцова рассказала, что в последний раз его телефон включили в Республиканском центре неврологии и нейрохирургии в Минске, но самого Никиту там не нашли.

Как сообщает Onliner, у нее нет информации об участии мужа в митингах. Елена не знает, есть ли на теле мужа травмы или следы побоев.

«Не знаю, принимал он участие в митингах или нет. Не знаю, задерживали его или нет. 12 августа он перестал общаться - и все. Мужчина пропал. А сегодня нам позвонили и сказали, что его нашли повешенным. Мы просто пойдем завтра в морг и в полицию узнаем. Я уверена, что он не мог этого сделать сам. Он был слаб для этого», - сказала она.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Силовики жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

С 14 августа на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.