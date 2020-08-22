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Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что западные страны оказывают военную поддержку через НАТО «альтернативному президенту».

Об этом Лукашенко сказал во время визита на военный полигон в Гродно в субботу, 22 августа, передает БЕЛТА.

«Вы видите, что они уже тянут сюда „альтернативного президента“, делают это всерьез, поскольку сыплются заявления западных государств о финансировании, поддержке. Военная поддержка в наличии — передвижение войск НАТО к границам. Они все двигают к тому, чтобы затянуть сюда якобы нового президента. Он обращается к западным государствам, в данном случае НАТО, с целью защиты населения. Они вводят войска — и на Беларуси можно поставить крест», — заявил белорусский диктатор.

Кроме этого, он отметил, что оппоненты хотят рассредоточить силы белорусских военных и правоохранителей, отвлечь от внутренней ситуации и напрячь на внешней границе. Лукашенко добавил, что одновременно с этим продолжается активизация протестных настроений и бандитизма в обществе.

По словам самопровозглашенного президента, эти действия и соответствующие заявления западных стран — уже прямое вмешательство в ситуацию в Беларуси. «Речь идет о финансировании, вытягивании нас на переговоры с ОБСЕ — понятно, для чего они это делают», — сказал он.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. 

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Силовики жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

С 14 августа на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе. 
ForUm

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