Самолет Bombardier Challenger, который должен доставить российского оппозиционнера Алексея Навального из России на лечение в Германию, вылетел из аэропорта в Омске. На борту вместе с оппозиционным политиком находится его жена Юлия.

Об этом сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в Twitter.

Навального вывезли из омской больницы и вскоре реанимобиль прибыл в аэропорт Омска. Спустя час пресс-секретарь сообщила, что Навального подняли на медицинский борт. Еще через пол часа самолет вылетел с аэропорта.

«Самолёт с Алексеем вылетел в Берлин. Огромное спасибо всем за поддержку. Борьба за жизнь и здоровье Алексея только начинается, и предстоит пройти еще очень много, но сейчас хотя бы сделан первый шаг», - написала Ярмыш.

Напомним, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, на котором тот летел в Омск. Из-за чего воздушное судно экстренно посадили в аэропорту Омска.

Оппозиционера госпитализировали с признаками отравления.

Его пресс-секретарь Кира Ярмыш сообщила, что политик находится в коме.

Германия в пятницу утром направила специальный медицинский самолет, оборудованный для транспортировки больных в состоянии комы, чтобы забрать Навального на лечение в Берлин. Однако врачи Омской больницы скорой медицинской помощи, в которой находится оппозиционер, считают, что перевозить его в другую клинику нельзя из-за нестабильного состояния.