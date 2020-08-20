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Президент Украины Владимир Зеленский побывал с рабочей поездкой на Херсонщине.

В селе Садовое он заявил, что обратится в Кабинет Министров с задачей подготовить концепцию развития сел и небольших городов

По состоянию на 20 августа в Украине зафиксировано 2134 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В Киеве – 227.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций  пересмотрела уровни эпидемической опасности распространения COVID-19. 14 регионов превысили уровень заболеваемости новых случаев на 100 тысяч населения за последние две недели. Поэтому мы имеем 14 красных зон, 75 – оранжевых, 106 – желтых.

Российский оппозиционер Алексей Навальный после отравления находится в коме.

Президент Украины Владимир Зеленский использует служебные поездки в регионы Украины для агитации за политическую партию «Слуга народа».

На очередном заседании Трехсторонней контактной группы с участием нового главы украинской делегации - президента Украины в 1991-1994 гг. Леонида Кравчука и первого заместителя главы делегации Витольда Фокина согласовано 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения сил.  Кравчук заявил, что на последнем заседании ТКГ РФ поставила ультиматум о том, что Верховная Рада должна изменить постановление о назначении местных выборов 2020 года, чтобы оно соответствовало минским соглашениям.  Россия жестко, по-хамски продавливает политическую субьективизацию ОРДЛО, отметил представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. По его словам, минский процесс превращен в фарс.

В Беларуси из-за создания Координационного совета оппозиции открыли уголовное дело о захвате власти.

ФСБ РФ заявила о задержании семерых человек за попытку похищения одного из главарей боевиков на Донбассе, якобы организованного спецслужбами Украины. СБУ назвала эту информацию фейком.
ForUm

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