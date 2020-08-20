За минувшие сутки еще у 227 жителей столицы обнаружили заболевания коронавирусом. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Количество больных коронавирусом в Киеве и далее увеличивается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 227 человек. Трое больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 158 киевлян. На сегодня в столице уже 11 172 подтвержденных случая заболевания COVID-19», - написал Кличко.

Среди заболевших 114 женщин в возрасте от 20 до 83 лет и пять девочек от пяти до 16 лет. А также 104 мужчины в возрасте от 18 до 85 лет. И четверо мальчиков от двух лет до десяти. Заболели в том числе и трое медиков.

В больницы столицы попали 37 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей. Выздоровел за минувшие сутки 101 человек. Всего коронавирус преодолели 3585 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе - 39, Святошинском - 37, Днепровском районе - 31 случай», - отметил Кличко.

Напомним, по состоянию на 20 августа в Украине зафиксировано 2134 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.