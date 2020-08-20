На очередном заседаним Трехсторонней контактной группы с участием нового главы украинской делегации - президента Украины в 1991-1994 гг. Леонида Кравчука и первого заместителя главы делегации Витольда Фокина согласовано 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения сил, сообщили ForUm’у в пресс-службе Офиса президента.

Во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик отметил, что после введения пакета дополнительных мер по консолидации режима прекращения огня с 27 июля целом соблюдается режим тишины, а в начале августа СММ ОБСЕ не фиксировала ни его нарушения.

В течение 24 дней на Донбассе в результате боевых действий не погиб ни один украинский военный.

В группе по безопасности были достигнуты договоренности по 20 участкам разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике парижского саммита нормандской четверки от 9 декабря 2019 года.

Это позволит продвинуться в выполнении договоренностей лидеров нормандского формата, достигнутых в Париже, и приблизиться к проведению саммита нормандской четверки в Берлине.

Также украинская сторона поддержала необходимость разработки рамочного решения ТКГ по противоминной деятельности, что поможет оптимизировать дальнейшую работу по этому вопросу.

Украинская делегация также поддержала предложения по четырем новых участкам разведения сил и средств.

При обсуждении итогов работы экономической группы говорилось, что украинское предприятие по водообеспечению продолжит осуществлять на постоянной основе поставки питьевой воды украинскому населению, проживающему на временно оккупированной территории.

В рамках гуманитарной рабочей группы был достигнут прогресс в вопросах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Украинская сторона в очередной раз подчеркнула выполнение всех договоренностей о подтверждении списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц и подтвердила информацию о лицах, которую спрашивали участники консультаций.

Украина ожидает зеркальных и симметричных действий от другой стороны.

С целью интенсификации минского переговорного процесса, занимая проактивную позицию, украинская сторона во время работы группы по политическим вопросам подчеркнула необходимость выполнения парижских договоренностей лидеров нормандской четверки, в частности продолжения работы над законодательством с целью имплементации «формулы Штайнмайера».

Леонид Кравчук проинформировал участников ТКГ о направлении в рамках подготовки к местным выборам в Украине обращения в Верховную Раду с предложением рассмотреть вопрос о соответствии постановления Верховной Рады «О назначении очередных местных выборов в 2020 году» Закону Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», а также комплексу мер по выполнению Минских соглашений, который был поддержан резолюцией Совета Безопасности ООН 2202 (2015).

Напомним, с 00:01 27 июля начался режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе.

Россия не гарантирует прекращение огня на Донбассе.