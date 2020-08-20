По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 20 августа в Украине зафиксировано 2134 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В Украине зафиксировано 98 537 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2184 летальных, 50441 пациент выздоровел. Всего проведено 1356698 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 704 пациента.
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область - 3405 случаев;
Волынская область - 4929 случаев;
Днепропетровская область - 1873 случая;
Донецкая область - 1156 случаев;
Житомирская область - 2597 случаев;
Закарпатская область - 6662 случая;
Запорожская область - 1213 случаев;
Ивано-Франковская область - 7290 случаев;
Кировоградская область - 749 случаев;
Киев - 11172 случаи;
Киевская область - 4727 случаев;
Львовская область - 12 631 случай;
Луганская область - 204 случая;
Николаевская область - 893 случая;
Одесская область - 5408 случаев;
Полтавская область - 594 случая;
Ривненская область - 8091 случай;
Сумская область - 1078 случаев;
Тернопольская область - 4116 случаев;
Харьковская область - 6849 случаев;
Херсонская область - 321 случай;
Хмельницкая область - 1768 случаев;
Черновицкая область - 8297 случаев;
Черкасская область - 1200 случаев;
Черниговская область - 1314 случаев.
Напомним, по состоянию на утро 19 августа в Украине было подтверждено 96 403 случая COVID-19, за последние сутки – 1967.
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