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По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 20 августа в Украине зафиксировано 2134 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В Украине зафиксировано 98 537 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2184 летальных, 50441 пациент выздоровел. Всего проведено 1356698 тестирований методом ПЦР. Всего за сутки выздоровели 704 пациента.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 3405 случаев;

Волынская область - 4929 случаев;

Днепропетровская область - 1873 случая;

Донецкая область - 1156 случаев;

Житомирская область - 2597 случаев;

Закарпатская область - 6662 случая;

Запорожская область - 1213 случаев;

Ивано-Франковская область - 7290 случаев;

Кировоградская область - 749 случаев;

Киев - 11172 случаи;

Киевская область - 4727 случаев;

Львовская область - 12 631 случай;

Луганская область - 204 случая;

Николаевская область - 893 случая;

Одесская область - 5408 случаев;

Полтавская область - 594 случая;

Ривненская область - 8091 случай;

Сумская область - 1078 случаев;

Тернопольская область - 4116 случаев;

Харьковская область - 6849 случаев;

Херсонская область - 321 случай;

Хмельницкая область - 1768 случаев;

Черновицкая область - 8297 случаев;

Черкасская область - 1200 случаев;

Черниговская область - 1314 случаев.

Напомним, по состоянию на утро 19 августа в Украине было подтверждено 96 403 случая COVID-19, за последние сутки – 1967.
ForUm

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