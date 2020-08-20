ФСБ РФ заявила о задержании семерых человек за попытку похищения одного из главарей боевиков на Донбассе, якобы организованного спецслужбами Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

«ФСБ РФ в результате проведения спецоперации вскрыта и пресечена противоправная акция спецслужб Украины по похищению на территории России и насильственному перемещению на Украину гражданина РФ, одного из лидеров «народного ополчения Донбасса», принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ», - говорится в сообщении.

Отмечается, что «непосредственно при попытке похищения» задержаны граждане России - Макаров Т. Б., Мищенко М. С., Капкаева О. Д., Кормич А. М., Пызин М. Ю., Мороз Е. А и Долгов В. В. Организатором и координатором проведения акции якобы выступили граждане Украины Андрей Байдала и Игорь Мищенко.

По информации ФСБ, организаторами похищения якобы руководил глава департамента контрразведки СБУ. «Байдала и Мищенко действовали по заданию и под общим руководством главы департамента контрразведки СБУ А. Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ А. Поклада. Так, в составе указанного управления функционирует 4-й отдел, непосредственно ведущий работу с ОПГ на территории России», - сообщили в ФСБ.

«Для создания фигурантам алиби украинские спецслужбы заранее распространили в СМИ сообщение о «задержании Байдалы за незаконное хранение оружия». Мищенко и Байдала сформировали две группы захвата из членов российской криминальной структуры для насильственного похищения россиянина. Они пообещали группе Макарова $200 тысяч и выплатили аванс в размере $50 тысяч. При этом якобы задержанный в Украине Байдала дистанционно осуществлял непосредственное личное руководство обеими группами в режиме реального времени. Организатором канала нелегального насильственного перемещения являлся гражданин России Мороз Е. А. Возбуждено уголовное дело о покушении на похищение человека группой лиц, совершенное организованной группой», – сказано в сообщении.

Как сообщает ФСБ, «Байдала известен органам безопасности и компетентным органам ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны Украины, а также доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом Швед. В ДНР Байдала проходит по ряду уголовных дел как организатор совершенных и предотвращенных терактов в Донецке, в том числе убийства А. Захарченко».

В ЦОС отметили, что украинские спецслужбы якобы готовили еще несколько похищений и убийств россиян. «В ходе следственно-оперативных действий установлено, что группа Макарова и Пызина привлекалась украинскими спецслужбами через Байдалу и Мищенко для подготовки еще нескольких преступлений, также связанных с подготовкой к похищению и убийству граждан России. По указанию украинских спецслужб члены ОПГ вели наблюдение за конкретными адресами в регионах России, а для выполнения ряда заданий выезжали на территорию ДНР», – сказано в сообщении.