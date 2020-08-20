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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратится в Кабинет Министров с задачей подготовить концепцию развития сел и небольших городов. Об этом он рассказал во время общения с представителями СМИ в рамках рабочей поездки в Херсонскую область.

Зеленский  отметил, что посетил сегодня село Садовое на Херсонщине и пообщался с местными жителями. По мнению президента, украинские села требуют системного подхода и развития.

«Хотел бы поставить задачу правительству, чтобы они подготовили принципиальный государственный подход к селам и маленьким городкам. Реформа села... Когда должно быть все: лекарства, школа, рабочие места и все работающие органы. Я уже не говорю о том, что у людей просто нет Интернета. А какие услуги онлайн мы можем предлагать, если нет интернета!?» - сказал он.

Зеленский выразил убеждение, что село Садовое может стать примером «садовой реформы», чтобы вся Украина увидела, что должно быть в каждом селе.
ForUm

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