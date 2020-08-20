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Служба безопасности Украины назвала фейком распространенную ФСБ РФ информацию о якобы попытке Украины похитить одного из лидеров боевиков Донбасса.

«Сегодня в средствах массовой информации распространяется заявление ФСБ Российской Федерации, которая отчиталась об очередном «успехе» - якобы она сорвала спецоперацию СБУ и задержала группу лиц, которые собирались похитить одного из боевиков, воевавшего на Донбассе», - говорится в заявлении ведомства в Telegram.

СБУ отмечает, что обнародованная информация является продолжением цепи обычных фейков российской стороны. «И даже этот фейк свидетельствует - РФ защищает и поддерживает боевиков», - подчеркнули в спецслужбе.

В то же время в СБУ обращают внимание, что каждое лицо, принимавшее участие в боевых действиях на стороне незаконных вооруженных формирований на временно оккупированных территориях, должно понести за это ответственность, предусмотренную украинским законодательством. И Служба безопасности Украины работает над этой задачей в ежедневном режиме.

Напомним, ФСБ РФ заявила о задержании семерых человек за попытку похищения одного из главарей боевиков на Донбассе, якобы организованного спецслужбами Украины. 
ForUm

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