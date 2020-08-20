На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 20 августа, было принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.
«14 регионов превысили уровень заболеваемости новых случаев на 100 тысяч населения за последние две недели. Поэтому мы имеем 14 красных зон, 75 – оранжевых, 106 - желтых», - сообщил заместитель министра здравоохранения-главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Так, к «красной зоне» будут отнесены:
город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;
Самбор Львовской области;
Беляевка Одесской области;
Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ривненский район Ривненской области;
Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.
«Оранжевый» уровень установлен:
Владимир-Волынском, Луцком, Любешовском, Маневичском районах Волынской области;
городах Ужгород, Чоп и в Межгорском, Перечинском, Тячевском, Ужгородском районах Закарпатской области;
городах Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и в Богородчанском, Калушском, Коломыйском, Надворнянском районах Ивано-Франковской области;
в Киево-Святошинском районе Киевской области;
городах Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Роздол, Стрый, Трускавец, Червоноград и в Бродовском, Буском, Городокском, Дрогобычском, Жидачевском, Жовковском, Золочевском, Каменка-Бугском, Николаевском, Мостиском, Перемышлянском, Пустомытовском, Радеховском, Самборском, Сколевском, Сокальском, Старосамборском, Стрыйском, Турковском, Яворовском районах Львовской области;
городе Измаил и в Болградском, Николаевском Овидиопольском, Саратском районах Одесской области;
городе Вараш и в Гощанском, Дубенском, Заричненском, Здолбуновском, Острожском районах Ривненской области;
городах Тернополь, Бережаны, Чертков и в Бережанском, Тернопольском районах Тернопольской области;
городе Харьков и в Богодуховском, Первомайском районах Харьковской области;
городе Новоднестровск и в Выжницком, Глыбоцком, Герцеевском, Кельменецком, Новоселицком, Путильском, Сокирянском, Сторожинецком, Хотинском районах Черновицкой области.
«Желтый» уровень установлен:
в Киеве;
городах Луцк, Нововолынск и в Гороховском, Иваничевском, Киверцевском, Ратновском, Старовижевском районах Волынской области;
городах Житомир, Коростень, Новоград-Волынский и в Житомирской, Бердичевском, Брусиловском, Емильчинськом, Житомирском, Коростенском, Лугинском, Овручском, Попельнянском, Пулинском, Романовском, Черняховском, Чудновском районах Житомирской области;
городах Мукачево, Хуст и в Виноградовском, Иршавском, Мукачевском, Раховском, Свалявском районах Закарпатской области;
городах Яремче и в Верховинском, Галицком, Долинском, Рогатинском, Рожнятовском, Снятинском, Тлумацком районах Ивано-Франковской области;
городах Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав, Фастов и в Бориспольском, Броварском, Васильковском, Макаровском, Фастовском районах Киевской области;
городах Одесса, Белгород-Днестровск, Черноморск, Подольск, Теплодар, Южный и в Ананьевском, Арцизском, Березовском, Беляевском, Ивановском, Лиманском, Подольском, Савранском районах Одесской области;
Ривном и в Березнивском, Володимирецком, Демидовском, Корецком, Млиновском, Рокитновском, Сарненском районах Ривненской области;
Сумы и в Кролевецком, Недрыгайловском, Ахтырским, Сумском, Тростянецком районах Сумской области;
в Бучацком, Гусятинском, Залищицком, Збаражском, Козовском, Лановецком, Подволочиском, Теребовлянском и Чертковском районах Тернопольской области;
в Валковском, Великобурлукском, Волчанском, Змиевском, Золочевском, Краснокутском, Купянском, Нововодолажском, Харьковском и Чугуевском районах Харьковской области;
городах Хмельницкий, Нетишин, Славута и в Белогорском, Волочиском, Красиловском, Летичевском, Новоушицком, Славутском, Старосинявском районах Хмельницкой области.
Новое распределение на уровне начнет действовать с понедельника 24 августа.
Напомним, такие эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней.
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