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На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 20 августа, было принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.

«14 регионов превысили уровень заболеваемости новых случаев на 100 тысяч населения за последние две недели. Поэтому мы имеем 14 красных зон, 75 – оранжевых, 106 - желтых», - сообщил заместитель министра здравоохранения-главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Так, к «красной зоне» будут отнесены:

город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области;

Самбор Львовской области;

Беляевка Одесской области;

Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ривненский район Ривненской области;

Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

«Оранжевый» уровень установлен:

Владимир-Волынском, Луцком, Любешовском, Маневичском районах Волынской области;

городах Ужгород, Чоп и в Межгорском, Перечинском, Тячевском, Ужгородском районах Закарпатской области;

городах Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и в Богородчанском, Калушском, Коломыйском, Надворнянском районах Ивано-Франковской области;

в Киево-Святошинском районе Киевской области;

городах Львов, Борислав, Дрогобыч, Моршин, Новый Роздол, Стрый, Трускавец, Червоноград и в Бродовском, Буском, Городокском, Дрогобычском, Жидачевском, Жовковском, Золочевском, Каменка-Бугском, Николаевском, Мостиском, Перемышлянском, Пустомытовском, Радеховском, Самборском, Сколевском, Сокальском, Старосамборском, Стрыйском, Турковском, Яворовском районах Львовской области;

городе Измаил и в Болградском, Николаевском Овидиопольском, Саратском районах Одесской области;

городе Вараш и в Гощанском, Дубенском, Заричненском, Здолбуновском, Острожском районах Ривненской области;

городах Тернополь, Бережаны, Чертков и в Бережанском, Тернопольском районах Тернопольской области;

городе Харьков и в Богодуховском, Первомайском районах Харьковской области;

городе Новоднестровск и в Выжницком, Глыбоцком, Герцеевском, Кельменецком, Новоселицком, Путильском, Сокирянском, Сторожинецком, Хотинском районах Черновицкой области.

«Желтый» уровень установлен:

в Киеве;

городах Луцк, Нововолынск и в Гороховском, Иваничевском, Киверцевском, Ратновском, Старовижевском районах Волынской области;

городах Житомир, Коростень, Новоград-Волынский и в Житомирской, Бердичевском, Брусиловском, Емильчинськом, Житомирском, Коростенском, Лугинском, Овручском, Попельнянском, Пулинском, Романовском, Черняховском, Чудновском районах Житомирской области;

городах Мукачево, Хуст и в Виноградовском, Иршавском, Мукачевском, Раховском, Свалявском районах Закарпатской области;

городах  Яремче и в Верховинском, Галицком, Долинском, Рогатинском, Рожнятовском, Снятинском, Тлумацком районах Ивано-Франковской области;

городах Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав, Фастов и в Бориспольском, Броварском, Васильковском, Макаровском, Фастовском районах Киевской области;

городах Одесса, Белгород-Днестровск, Черноморск, Подольск, Теплодар, Южный и в Ананьевском, Арцизском, Березовском, Беляевском, Ивановском, Лиманском, Подольском, Савранском районах Одесской области;

Ривном и в Березнивском, Володимирецком, Демидовском, Корецком, Млиновском, Рокитновском, Сарненском районах Ривненской области;

Сумы и в Кролевецком, Недрыгайловском, Ахтырским, Сумском, Тростянецком районах Сумской области;

в Бучацком, Гусятинском, Залищицком, Збаражском, Козовском, Лановецком, Подволочиском, Теребовлянском и Чертковском районах Тернопольской области;

в Валковском, Великобурлукском, Волчанском, Змиевском, Золочевском, Краснокутском, Купянском, Нововодолажском, Харьковском и Чугуевском районах Харьковской области;

городах Хмельницкий, Нетишин, Славута и в Белогорском, Волочиском, Красиловском, Летичевском, Новоушицком, Славутском, Старосинявском районах Хмельницкой области.

Новое распределение на уровне начнет действовать с понедельника 24 августа.

Напомним, такие эпидемические уровне устанавливаются на 14 дней.
ForUm

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