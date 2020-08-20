Президент Украины Владимир Зеленский использует служебные поездки в регионы Украины для агитации за политическую партию «Слуга народа». Об этом свидетельствуют фото и видеоматериалы, обнародованные по результатам региональных поездок президента, указывает Комитет избирателей Украины.

Среди прочего Зеленский фактически проводил скрытую политическую агитацию во время поездок в Запорожье и Херсон.

Так, 19 августа во время рабочей поездки Зеленского в Запорожье и 20 августа во время поездки в Херсон на сцене, где выступал президент, имелись материалы с признаками агитационных, размещенные в пользу политической партии «Слуга народа». Зеленский проводил выступление на фоне баннеров с логотипом «Слуги народа» и надписью «Зе!местные».

Также в своих выступлениях Зеленский постоянно акцентировал на словосочетании «Украина – это ты», что, по сообщению депутатов «Слуги народа», является официальным избирательным лозунгом политической партии на местных выборах 2020 года.

Кроме того, участие в рабочей поездке президента в Запорожье взял министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, который во время мероприятия официально представил кандидата от политической партии «Слуги народа» на выборах Запорожского городского головы.

По оценке КИУ такие действия президента и Кабинета министров является проявлением использования служебных полномочий в политических целях, имеют признаки политической коррупции и злоупотреблением админресурсом.

«Учитывая, что финансирование рабочих поездок президента осуществляется за бюджетные средства, такие действия можно расценивать как проявление скрытой агитации за средства налогоплательщиков», - подчеркнули в КИУ.

По данным Единого вебпортала использования публичных средств в среднем один региональный перелет президента стоит около 250 тыс. грн. (Всего с начала августа Государственное управление делами перечислило авиакомпании «Украина» более 1 млн грн за перелеты Зеленского). При этом следует учесть, что эти цифры не учитывают значительных средств, которые государство тратит на охрану и безопасность первых лиц.