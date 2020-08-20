Россия жестко, по-хамски продавливает политическую субьективизацию ОРДЛО, отметил представитель Донецка в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

«Все ее действия, в том числе и перемирие, направлены только на это – узаконить в теле Украины раковую опухоль «русского мира». Вчера на ТКГ это было особенно заметно. Они уже открыто говорят о «делегации ОРДЛО», хотя ОРДЛО не являются членами ТКГ и соответственно не могут иметь в ней никакой делегации. В ТКГ есть лишь приглашенные Российской делегацией (Москва постыдилась даже сделать их членами делегации РФ)», - написал он в Facebook.

Тем более недопустима занятая Россией позиция наблюдателя, а не участника процесса, заявления о том, что она «примет любое консенсусное решение между делегациями ОРДО-ОРЛО и Украиной».

Но, по словам Гармаша, этого очевидного противоречия Минским соглашениям не замечают ОБСЕ и западные партнеры.

«Ради сохранения самой возможности мирного диалога и поддержки Запада, это дипломатично «проглатываем» мы, - отметил он. - Минск поставили с ног на голову. Мы наступаем не только на самоуважение, но и на простую логику».

«Глядя на откровенно хамское поведение той стороны, блокировавшей конструктивный диалог, и исходя из опыта последних политических уступок в виде решения о «консультативном совете» и «формулы Штайнмайера», у меня есть основания переживать, как бы в погоне за тактическими победами, мы не пришли к стратегическому поражению», - пишет журналист.

«Если РФ и ее марионетки из Донецка и Луганска думают, что игнорирование текста Минска, манипуляции и давление - это та форма «диалога», которая приведет к желаемому эффекту «мирного урегулирования», то они ошибаются. Учите физику: любая сила вызывает обратную силу противодействия», - отметил Гармаш.

Они заявляет, что «не будет молча терпеть то извращение, которое РФ и ОБСЕ называют переговорами».

«Или мы будем конструктивно разговаривать и убеждать друг друга логикой и аргументами, искать компромиссы не выходя за текст «Минска», и слыша друг друга, или я, как представитель вынужденно перемещенных лиц, буду делать все, чтоб показать украинскому обществу, и прежде всего ВПО, как Россия к ним относится и собирается обращаться с ними после реализации Минска», - заявил он.

Гармаш обратился к ОБСЕ и западным партнерам.

«Если вы действительно хотите мирного диалога, а не создания почвы для реального гражданского конфликта, не закрывайте глаза на то, что Минский процесс превращен в фарс. Если ТКГ – это Россия, Украина и ОБСЕ, то диалог должен вестись между членами ТКГ, а не аватарами РФ из Донецка и Луганска, которые ничего не решают, а потому и не отвечают за свои действия», - подчеркнул он.

«После этого поста меня могут обвинить в срыве стратегических планов, может даже назовут его помехой к очередному обмену. Но освободить 10-100 человек и отдать в рабство 40 миллионов – это не тот результат, который оправдывает сделку с дьяволом», - считает представитель Донецка.

«Разминирование, новые КПВВ, мир – это все замечательно. Но это не абстрактные понятия – это части того целого, которое называется «война». Она идет. Она – реальность. И война ведется не ради мира. Война ведется за ценности. Поэтому, променять эти ценности на мир, - значит сделать все жертвы войны, в том числе и человеческие, бессмысленными. А это значит, что мир все равно не будет долгим, что война снова вспыхнет, с еще большей силой, пока не будет восстановлена справедливость…» - резюмировал Гармаш.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что на последнем заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе РФ поставила ультиматум о том, что Верховная Рада должна изменить постановление о назначении местных выборов 2020 года, чтобы оно соответствовало минским соглашениям.

