Евросоюз принял решение выделить народу Белоруссии 53 миллиона евро для помощи в кризисной ситуации. Решение было принято в ходе саммита по Белоруссии, который проходил в режиме видео-конференции, сообщает УНИАН.



Главы ЕС заявили, что готовы помочь мирному переходу власти в республике и призвали правительство страны найти мирный выход из кризиса. ЕС решил ввести санкции против значительного числа тех, кто ответственен за насилие и фальсификации в Белоруссии.

Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз единогласно призывает Белоруссию провести новые выборы. Также он не упустил возможности предложить правительству страны «отойти от энергетической зависимости от России». При этом канцлер Германии Ангела Меркель отказалась быть посредником между официальными властями и оппозицией в республике, после того как действующий лидер Александр Лукашенко отказался от разговора – он просто не взял трубку. Меркель по итогам саммита сделала два вывода: «белорусские выборы, несомненно, были нечестными и внешнее вмешательство в ситуацию недопустимо».

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Силовики жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

С 14 августа на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа.