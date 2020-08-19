Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа.

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель после внеочередной видеоконференции лидеров стран ЕС, сообщает «Европейская правда».

«Мы хотим послать четкий месседж: ЕС солидарен с белорусским народом, и мы не воспринимаем безнаказанность. Выборы 9 августа не были ни свободными, ни честным и не соответствовали международным стандартам. Мы не признаем результатов, представленных белорусскими властями. Народ Беларуси заслуживает лучшего», - сказал Мишель.

Он призвал белорусские власти избегать дальнейшего насилия в отношении участников акций протестов.

«Мы призываем к началу инклюзивного национального диалога. Все стороны, включая третьи страны, должны поддержать этот процесс. ЕС полностью поддерживает инициативу ОБСЕ», - сказал Мишель.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Силовики жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.