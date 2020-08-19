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Инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко, чья победа на выборах спровоцировала масштабные протесты во всей стране, состоится в течение двух месяцев. Конкретная дата пока не назначена. Об этом сообщает УНИАН, ссылаясь на ЦИК Беларуси.

«Конкретную дату определят организаторы. Инаугурация пройдет не позже чем через два месяца», - сказал официальный представитель ЦИК журналистам.

По его словам, практика показывает, что инаугурацию проводят в течение месяца после официального объявления результатов выборов.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. 

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Силовики жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

С 14 августа на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Кандидат в президенты Беларуси и лидер оппозиции Светлана Тихановская покинула страну 11 августа.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе. 

Европейский Союз не признает результатов выборов президента Беларуси, которые состоялись 9 августа.
ForUm

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