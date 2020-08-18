В Беларуси нашли мертвым директора музея Константина Шишмакова, который, будучи членом избирательной комиссии, отказался подписать протокол, затем исчез.

По информации TUT.BY, смерть мужчины не носит криминального характера. Обстоятельства его гибели похожи на суицид.

29-летний Константин Шишмаков, директор Волковысского военно-исторического музея имени Багратиона, пропал 15 августа. Он отказался подписывать протокол избирательной комиссии, позвонил жене около 17:00 и сказал: «Я здесь работать больше не буду, еду домой». Но домой так и не приехал.

«Все началось именно 9-го числа, — вспоминает отец. — Когда он был в избирательной комиссии. С ним был еще один парень — я не помню его фамилию, называть не буду. Они вдвоем не подписали итоговый протокол. По словам сына, за них расписались. Он звонил жене и об этом рассказывал».

Андрей Шишмаков говорит, что после окончания работы на участке его сыну и второму парню предложили машину, которая довезла бы их до дома. Они отказались и от этого, сказали: «Нам нечего стыдиться, мы пойдем сами».

Сотрудники Национального художественного музея Беларуси и Национального исторического музея вышли на акцию в его поддержку. Также они выразили солидарность со всеми белорусами, которые пропали до и после выборов.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Силовики жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

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