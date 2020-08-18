Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре во вторник обсудила с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию в Беларуси.

Об этом заявил пресс-секретарь немецкого правительства Штеффен Зайберт, сообщает «Европейская правда».

«Канцлер подчеркнула, что белорусское правительство должно воздержаться от применения насилия против мирных демонстрантов, немедленно освободить политических заключенных и вступить в национальный диалог с оппозицией и обществом для преодоления кризиса», - приводит слова пресс-секретаря сайт немецкого правительства.

В понедельник правительство Германии опровергло, что канцлер Ангела Меркель проводила телефонный разговор с исполняющим обязанности президента Александром Лукашенко после выборов 9 августа.

С опровержением в Берлине выступили после того, как Лукашенко заявлял, что такой разговор состоялся.

В понедельник на встрече с работниками Минского завода колесных тягачей Лукашенко сказал: «Уже вчера звонит Меркель: «Я хочу поговорить». Эти - Науседа (президент Литвы), там и другие... мы хотим поговорить... Не надо меня нагибать ни с Запада, ни с Востока».

Ранее Лукашенко заявлял, что получил от президента России Владимира Путина обещание всесторонней помощи в случае такого запроса от Беларуси.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Силовики жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.