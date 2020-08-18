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В ООН призывают власть Беларуси и народ к диалогу, поскольку репрессии - это не ответ. Об этом заявил официальный представитель генерального секретаря Организации Стефан Дюжаррик на брифинге, сообщает Укринформ.

«Я могу вам сказать, что мы очень хорошо осведомлены о демонстрациях и событиях, происходящих в этой стране. Со своей стороны, генеральный секретарь (ООН Антониу Гутерреш. - Ред.) считает, что недовольство людей должно быть услышано, и репрессии - это не ответ», - заявил Дюжаррик.

По его словам, генсек ООН «внимательно следит за развитием событий в стране и отмечает важность предоставления всем белорусам возможности реализовать свои гражданские и политические права», это включает выражение своих взглядов мирным путем в согласовании с законом.

Отмечается, что властиь Беларуси должна проявлять сдержанность в ответ на демонстрации, а сообщения о пытках и других жестоких обращениях с людьми, которые находятся под стражей, должны быть тщательно расследованы.

Отмечается, что «генеральный секретарь призывает всех белорусов решить проблемы, возникшие после выборов, путем диалога и сохранить мир в стране».

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор. 

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Силовики жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе. 
ForUm

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