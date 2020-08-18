Канада не признает официальные результаты президентских выборов в Беларуси и призывает к проведению новых. Об этом в понедельник, 17 августа заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань, сообщает «Европейская правда».

«Мы не принимаем результаты этих сфальсифицированных президентских выборов в Беларуси и призываем к свободным и справедливым выборам», - говорится в заявлении, которое Шампань обнародовал в своем Twitter.

Он добавил, что Канада призывает к проведению всеохопоного расследования Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.

«Тысячи людей в Беларуси вышли на улицы с требованиями прекращения милицейской жестокости, освобождения политзаключенных и честных выборов.

Как я заявлял оппозиционной кандидатке Светлане Тихановской во время телефонного звонка в субботу, Канада продолжит поддерживать белорусский народ, мы будем работать с международными партнерами, чтобы их голоса услышали, а ответственные за посягательство на демократию и грубые действия против протестующих были привлечь к ответственности», - добавил Шампань.

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Силовики жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.