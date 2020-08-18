Президент Беларуси Александр Лукашенко припугнул протестующих возможной реакцией России в случае проведения повторных выборов. Об этом Лукашенко заявил на встрече с рабочими Минского завода колесных тягачей (МЗКТ), передает УНИАН.

«Эти выборы, результаты их, мы пересматривать не будем. Потому что это требование не вас, и не рабочих. Это требование там, сверху. И вас еще поставят в ланцуг от Вильнюса до Киева, чтобы продемонстрировать, что надо создать санитарный кордон между Россией и Западом. Считай - против России. Вы что хотите, чтобы Россия отреагировала еще? А я не хочу», - заявил он.

Обращаясь к работникам, президент порекомендовал: «Вы успокойтесь, работайте, а в январе мы с вами встретимся, и вы мне скажете, что еще надо сделать».

Как сообщал ForUm, 14 августа Центризбирком Беларуси огласил окончательные итоги президентских выборов. По этим данным, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей.

Президентские выборы в стране прошли 9 августа. В соответствии с предварительными официальными результатами, действующий президент Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года, победил на выборах с большим отрывом от других кандидатов. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты, которые продолжаются до сих пор.

Участников протестов жестко разгоняют, избивая и применяя светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и водометы. Силовики жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

С четверга на белорусских промпредприятиях начались мирные протесты.

Депутаты Европарламента (ЕП) не признают результаты выборов в Беларуси и считают президента Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе.