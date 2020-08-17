Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в формате «off the record» провел встречу относительно ситуации с поджогом автомобиля программы «Схемы». Об этом на своей странице в Facebook сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало.

«Сегодня, по инициативе министра внутренних дел Арсена Авакова, состоялась встреча с главным редактором Киевского бюро Радио Свобода Инной Кузнецовой. Присутствовали председатель Национальной полиции Игорь Клименко, представители Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска Нацполиции», - написал он.

По словам Тракало, во время встречи также были обсуждены состояние расследования уголовного производства по факту выявления журналистом «Схем» Михаилом Ткачом возможных признаков слежки в его доме. «Любые формы давления на средства массовой информации являются недопустимыми. Расследование таких дел будет максимально объективным и открытым для общества. Исполнители и, главное, заказчики должны быть привлечены к уголовной ответственности. Таково краткое резюме встречи, прошедшей в формате «off the record», - подчеркнул он.

Напомним, в ночь на 17 августа неизвестные возле дома водителя съемочной группы подожгли авто программы «Схемы».

Журналист программы Михаил Ткач заявил, что за этим авто вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО.

Полиция квалифицировала поджог авто сотрудника СМИ как умышленное уничтожение или повреждение имущества.