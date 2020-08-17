также в разделеОбщество
Холодницкий: Ни одно из дел против Труханова не закрыто
Кабмин ограничил посещение хасидами Умани 34
92% украинцев считают, что не переболели коронавирусом 11
УЗ запускает еще один поезд на Западе Украины 11
Участника «Исламского государства» задержали в Житомире 10
УГО отрицает слежку за съемочной группой «Схем» 14
Мэр Умани пригрозил выставить блокпосты, чтобы не пустить хасидов 58
СБУ разоблачила миллионные злоупотребления на закупке СИЗ для больниц Закарпатья 46
Малюська о судебном процессе Суркисов: Договорняк на миллиарды 39
Суд заочно арестовал Злочевского 18
Кабмин готовится ко второй волне COVID-19 – будет проверять больницы 13
Кузьме Скрябину присвоено звание Героя Украины 56
Украина прекращает Соглашение с РФ о взаимном учреждении торговых представительств 10
СНБО: Режим «тишины» на Донбассе в целом выполняется четвертую неделю 10
Зеленский рассказал, как в 2014 году ему сожгли авто 91
Поджог авто «Схем» расследуют как умышленное уничтожение имущества 23
УП решила называть Лукашенко лицом, «исполняющим обязанности президента Беларуси» 53
Следователь НАБУ проигнорировал допрос, на который он вызывал главу ОАСК Павла Вовка 36

Причиной возгорания автомобиля «Схем», которое произошло в ночь на 17 августа в Броварах, не могли быть короткое замыкание или неосторожность с огнем, а имело место «занесение постороннего источника зажигания». Об этом говорится в отчете о причинах возникновения пожара, составленного специалистом Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работавшего на месте событий, сообщает Радио Свобода.

«Поскольку электрическая  сеть автомобиля не проходит в месте, где возникло возгорание, владелец оставил автомобиль замкнутым - то следующие возможные причины возникновения пожара как короткое замыкание электрической сети и неосторожное обращение с огнем, не рассматриваются, - говорится в документе. - Принимая во внимание свидетельства очевидцев, которые утверждают, что видели начало горения, а перед тем слышали громкий звук, похожий на взрыв, можем предположить, что пожар возник в результате занесения постороннего источника зажигания».

Согласно отчету эксперта, пожар возник непосредственно в районе переднего левого крыла и распространился на моторный отсек авто - к такому выводу он пришел проведя осмотр автомобиля и места пожара.

Напомним, в ночь на 17 августа неизвестные возле дома водителя съемочной группы подожгли авто программы «Схемы».

Журналист программы Михаил Ткач заявил, что за этим авто вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. 

Полиция квалифицировала поджог авто сотрудника СМИ как умышленное уничтожение или повреждение имущества.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги