Причиной возгорания автомобиля «Схем», которое произошло в ночь на 17 августа в Броварах, не могли быть короткое замыкание или неосторожность с огнем, а имело место «занесение постороннего источника зажигания». Об этом говорится в отчете о причинах возникновения пожара, составленного специалистом Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работавшего на месте событий, сообщает Радио Свобода.

«Поскольку электрическая сеть автомобиля не проходит в месте, где возникло возгорание, владелец оставил автомобиль замкнутым - то следующие возможные причины возникновения пожара как короткое замыкание электрической сети и неосторожное обращение с огнем, не рассматриваются, - говорится в документе. - Принимая во внимание свидетельства очевидцев, которые утверждают, что видели начало горения, а перед тем слышали громкий звук, похожий на взрыв, можем предположить, что пожар возник в результате занесения постороннего источника зажигания».

Согласно отчету эксперта, пожар возник непосредственно в районе переднего левого крыла и распространился на моторный отсек авто - к такому выводу он пришел проведя осмотр автомобиля и места пожара.

Напомним, в ночь на 17 августа неизвестные возле дома водителя съемочной группы подожгли авто программы «Схемы».

Журналист программы Михаил Ткач заявил, что за этим авто вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО.

Полиция квалифицировала поджог авто сотрудника СМИ как умышленное уничтожение или повреждение имущества.