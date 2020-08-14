14 августа тысячи сотрудников покинули Гродно Азот, чтобы встретиться с руководством завода и города, сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Сообщается, что 13 августа около тысячи рабочих крупного химического предприятия прошли маршем от завода до центра Гродно.

Перед этим тысячи человек подписали заявление о несогласии с результатами выборов на «Гродно Азот».

В документе говорится, что люди не согласны с фальсификацией выборов, их голоса были украдены. «Мы не голосовали за Александра Лукашенко», - говорится в нем.

По словам председателя независимого профсоюза «Гродно Азот» Андрея Ханевича, подписи оставили почти все сотрудники – тысячи людей.

Работники предприятия выступают за свободу слова и за прекращение насилия в отношении гражданского населения.

Напомним, 14 августа в Минске и других городах Беларуси продолжаются ненасильственные акции протеста.

После состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих.

Протесты в Беларуси продолжаются четвертый день. Власти жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей. Она выехала в Литву.

В четверг к забастовке также присоединились работники завода БелаАЗ.

По информации МВС Беларуси, за минувшие сутки белорусские правоохранители задержали около 700 человек, с начала протестов — более 6,7 тыс. задержанных.