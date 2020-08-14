также в разделеМир
Работники минского метро присоединились к акциям протеста 7
Тихановская призвала организовать мирные акции в городах 14
Лукашенко опроверг информацию об отъезде из Беларуси 12
24 члена ЕС подписали ноту против вмешательства США в строительство «Северного потока-2» 13
Лукашенко готовит обращение к народу 38
Люди выходят на улицы по всей Беларуси 49
Глава МВД Беларуси извинился за нанесение травм «случайным людям» 14
Штаб бывшего главного соперника Лукашенко озвучил требования к власти 38
«Президент услышал»: В Беларуси заявили об освобождении около тысячи задержанных 184
Названо имя погибшего во время протестов в Беларуси 32
Президенты Польши и стран Балтии выдвинули требования к Лукашенко 35
В Беларуси задерживали капитана милиции, который уволился из-за протестов 45
Работники Белорусской филармонии присоединились к протесту 23
Михалок высказался по поводу протестов в Беларуси 59
В администрации Лукашенко – первая отставка на фоне протестов в Беларуси 59
Алексиевич призвала Лукашенко «уйти, пока не поздно» 39
Работники БелАЗа вышли с требованием честных выборов 28
Ночью в Беларуси задержали еще около 700 человек 18

14 августа тысячи сотрудников покинули Гродно Азот, чтобы встретиться с руководством завода и города, сообщает белорусская служба Радио Свобода.

Сообщается, что 13 августа около тысячи рабочих крупного химического предприятия прошли маршем от завода до центра Гродно.

Перед этим тысячи человек подписали заявление о несогласии с результатами выборов на «Гродно Азот».

В документе говорится, что люди не согласны с фальсификацией выборов, их голоса были украдены. «Мы не голосовали за Александра Лукашенко», - говорится в нем.

По словам председателя независимого профсоюза «Гродно Азот» Андрея Ханевича, подписи оставили почти все сотрудники – тысячи людей.

Работники предприятия выступают за свободу слова и за прекращение насилия в отношении гражданского населения.

Напомним, 14 августа в Минске и других городах Беларуси продолжаются ненасильственные акции протеста.

После состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих

Протесты в Беларуси продолжаются четвертый день. Власти жестко разгоняет демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около семи тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.  Она выехала в Литву.

В четверг к забастовке также присоединились работники завода БелаАЗ.

По информации МВС Беларуси, за минувшие сутки белорусские правоохранители задержали около 700 человек, с начала протестов — более 6,7 тыс. задержанных.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1858 грн.
15
Теги