Среди задержанных во время протестов в Беларуси – минимум трое граждан Польши, дипломаты пытаются освободить их.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RMF24.

Сначала появилась информация о задержании двух польских студентов – об этом сообщил депутат Михал Щерба от «Гражданской платформы». На днях он был в Минске, где по приглашению белорусской оппозиции наблюдал за избирательным процессом, во вторник вернулся в Польшу. По его словам, к нему обратились семьи после того, как молодые люди перестали выходить на связь.

Впоследствии в МИД Польши сообщили корреспонденту, что речь идет уже о трех лицах.

«Наш посол только что был в Министерстве иностранных дел Беларуси, вмешался с просьбой освободить задержанных... Мы не оставим их без помощи», - рассказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский.

Как сообщал ForUm, после состоявшихся 9 августа выборов президента на улицы белорусской столицы вышли несколько тысяч протестующих. Около 3 тыс. человек задержаны. За минувшие сутки задержали еще более 2000 человек.

Уже три ночи подряд проходят акции протеста и стычки их участников с правоохранительными органами.

Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

Один человек погиб, его имя в МВД не называют. Провластные медиа назвали погибшего «преступником, осужденным за убийство».

По данным ЦИК Беларуси, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую - 9,9% избирателей.

Она выехала в Литву.